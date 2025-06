Torna la Bollita del tonno con show cooking e degustazioni | la tradizione è servita a Oliveri

Torna la tradizione con la Bollita del Tonno, un evento imperdibile che unisce show cooking, degustazioni e tanto fascino lungo la Via del Mare a Oliveri. Nei giorni 28 e 29 giugno, rivivremo le radici della nostra cultura marinara tra sapori autentici, storie di un passato ricco di memoria e rispetto per l’ambiente. Un’occasione unica per immergersi in un’esperienza sensoriale e comunitaria che celebra il tonno e la sua storia. Un appuntamento da non perdere!

Torna un rito che affonda le sue radici nella memoria collettiva della comunità: "La Bollita del Tonno", in programma il 28 e 29 giugno, lungo la Via del Mare, nei pressi della ex Tonnara. Una due giorni che non è solo festa ma un percorso esperienziale tra storia, gastronomia, ambiente e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Torna la "Bollita del tonno"con show cooking e degustazioni: la tradizione è servita a Oliveri

