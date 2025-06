Torna il rischio pioggia sulla Murgia Barese | Possibili precipitazioni tra oggi e domani

Torna il rischio pioggio sulla Murgia Barese, con possibili precipitazioni tra oggi e domani. La Protezione Civile ha emesso un bollettino giallo che avverte di possibili rovesci sulla Puglia Centrale Bradanica, a partire dalle 13 di oggi fino alle prime ore di domani. È fondamentale restare aggiornati e pianificare di conseguenza. La pioggia potrebbe influire su attività all'aperto e spostamenti, quindi prepariamoci a vivere questa breve parentesi meteorologica con attenzione e prudenza.

