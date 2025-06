Torna a casa ubriaco e picchia la moglie 44enne violento arrestato

Una notte di follia che si è conclusa con l’arresto: un uomo di 44 anni, ubriaco e violento, ha picchiato la moglie e messo a rischio la serenità della famiglia. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Biancavilla, la scena di violenza è stata fermata in tempo. La sicurezza e il rispetto devono sempre prevalere, e questa vicenda ne è un chiaro monito.

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato un 44enne di Motta Sant’Anastasia, per maltrattamenti nei confronti della moglie di 41 anni. L’intervento è scattato intorno all’una di notte, quando la figlia 16enne della coppia ha chiamato, in preda alla disperazione, il numero di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Torna a casa ubriaco e picchia la moglie, 44enne violento arrestato

In questa notizia si parla di: moglie - 44enne - arrestato - torna

Angri, divieto di avvicinamento per un 44enne: accusato di maltrattamenti e atti persecutori contro l’ex moglie - Angri si trova al centro di una realtà più ampia: la crescente attenzione verso la violenza domestica.

Motta Sant’Anastasia: 44enne arrestato per avere picchiato la moglie I Carabinieri di Biancavilla hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne di Motta Sant’Anastasia per maltrattamenti nei confronti della moglie di 41 anni. L’intervento è scattato intorno all’ Vai su Facebook

Ubriaco, aggredisce compagna e figlia 14enne: 44enne arrestato dalla Polizia https://imperiapost.it/748777/ubriaco-aggredisce-compagna-e-figlia-14enne-44enne-arrestato-dalla-polizia… Vai su X

Torna a casa ubriaco e picchia la moglie, 44enne violento arrestato dai carabinieri; Biancavilla: 44enne arrestato per maltrattamenti alla moglie. Decisiva la telefonata della figlia 16enne; Vìola il divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato 44enne a Villa Basilica.

Napoli, aggredisce verbalmente la moglie e poi tenta di farlo fisicamente sfondando la porta: arrestato 44enne a Barra - È stato tratto in arresto dalla polizia di stato, nella mattinata di ieri, un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia. Segnala msn.com

Si avvicina all’ex moglie. Arrestato un 44enne - I militari dell’arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il ... Si legge su lanazione.it