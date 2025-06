Torella dei Lombardi si trasforma nel Far West con Sapori Antichi 2025

Dal 27 al 29 giugno 2025, il cuore dell’Irpinia batte al ritmo delle pistole e dei banchetti contadini con la nuova edizione di "Sapori Antichi – dal Wild West all’Irpinia", l’evento organizzato dalla Pro Loco Candriano che trasforma il borgo in un autentico set western. In onore del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Torella dei Lombardi si trasforma nel Far West con "Sapori Antichi 2025"

