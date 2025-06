Tora e Piccilli punta al rilancio turistico con Federitaly | focus sulle Ciampate del Diavolo e il Made in Italy

In un angolo incantato dell’Alto Casertano, Tora e Piccilli si prepara a rinascere come meta imperdibile del turismo italiano. Con l’obiettivo di valorizzare le sue meraviglie, tra cui le famose Ciampate del Diavolo, e promuovere il Made in Italy, l’evento del 15 giugno ha acceso un dialogo tra istituzioni, imprenditori e intenditori. È il momento di riscoprire e rilanciare un patrimonio unico, capace di attirare visitatori da tutto il mondo e di rafforzare l’economia locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto il 15 giugno, nel cuore dell'Alto Casertano, l'evento dal titolo " La valorizzazione di Tora e Piccilli e la promozione del Made in Italy ", organizzato dal Comune di Tora e Piccilli in collaborazione con FEDERITALY, la Federazione che tutela e promuove il Made in Italy nel mondo. L'iniziativa ha rappresentato un momento di confronto strategico tra istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e realtà territoriali, con l'obiettivo di delineare nuove prospettive di sviluppo per il borgo incastonato nel verde del vulcano spento di Roccamonfina. Il Sindaco Vincenzo D'Agostino e il Presidente e fondatore di Federitaly Carlo Verdone hanno ribadito l'importanza di un'azione concreta per la promozione internazionale delle " Ciampate del Diavolo ", un sito paleontologico di rilevanza mondiale che conserva impronte preistoriche umane uniche nel loro genere.

