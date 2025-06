Topalovic esordisce all’Europeo U-21! Con la Slovenia nuovo test

Luka Topalovic fa il suo debutto ufficiale con la Slovenia all'Europeo Under-21, portando un entusiasmo rinnovato nel calcio giovane. Un passo importante nella sua crescita professionale, che segna l'inizio di un percorso promettente tra le grandi sfide. Questa esperienza rappresenta una nuova tappa nel suo cammino verso la maturità sportiva, e il futuro si apre davanti a lui con infinite possibilità .

Luka Topalovic ha fatto il suo ingresso nel match dell'Europeo U-21 pareggiato dalla sua Slovenia contro l'Inghilterra per 0-0. Nuova tappa nel percorso di crescita del calciatore dell'Inter. L'ESORDIO – Luka Topalovic si sta affacciando al calcio che conta in maniera progressiva, evitando di bruciare le tappe: il nuovo step in questo processo è stato dato dall'esordio con la Slovenia all'Europeo U-21. Il match, disputato dalla sua Nazionale contro l'Inghilterra e terminato per 0-0, ha visto il calciatore dell'Inter giocare gli ultimi 7 minuti. Un primo approccio alla competizione europea, dunque, per un giocatore su cui i nerazzurri puntano con convinzione per il futuro.

In questa notizia si parla di: topalovic - europeo - slovenia - esordisce

