Tomori Juve: ritorno di fiamma per il difensore inglese per l’estate? La nuovissima voce e qual è l’ostacolo principale. Il calciomercato estivo entra nel vivo e la Juve, sotto la guida tecnica di Igor Tudor, è alla ricerca di rinforzi strategici per plasmare la squadra a immagine del suo allenatore. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche è la difesa, e un nome di primo piano torna a circolare con insistenza negli ambienti bianconeri: quello di Fikayo Tomori, pilastro del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, la dirigenza della Juventus starebbe valutando un nuovo assalto per il difensore centrale inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tomori Juve: torna di moda il difensore inglese per l’estate? La nuovissima indiscrezione e qual è l’ostacolo principale nell’operazione. La situazione

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, rompe il silenzio dopo la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo.

La Juventus si è informata su Axel Disasi, difensore del Chelsea che può giocare sia centrale che terzino destro. È prevista una separazione tra il giocatore e il club inglese in estate.

In casa Juventus si apre il caso Kelly! Il difensore inglese, il cui acquisto dal Newcastle è stato appena ufficializzato, potrebbe già lasciare Torino. Il Crystal Palace monitora la situazione.

Asta per Huijsen: le big d'Europa sull'ex difensore della Juventus, dove può andare in estate; Juventus: le news di calciomercato di oggi, ultimo giorno; Huijsen, Real Madrid e non solo: l'ex Juve attira le big. E la clausola....

Kelly Juventus, sarà subito addio? Gazzetta lo dà per certo: «Una volta ceduto, i bianconeri faranno un tentativo per lui!». Tutta la verità - Tutti gli aggiornamenti sull'interesse per il bianconero Sembra praticamente certo l'addio di Kelly dalla Juve.

Kelly Juve, la storia potrebbe già essere arrivata al capolinea: bianconeri pronti a cederlo se… L'offerta che può far saltare il banco - L'offerta che può far saltare il banco alla Continassa Tra i calciatori dell'attuale rosa della Juve ch ...