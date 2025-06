Tommaso Socio, tuttofare di Lucio Corsi, racconta l’energia travolgente di un artista che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua musica autentica e le sue performance imperdibili. Dopo successi incredibili e sold out ovunque, Lucio Corsi si conferma come una delle voci più innovative del panorama musicale italiano. L’esperienza e la passione di Lucio lo rendono un talento unico, capace di sorprendere e coinvolgere ogni volta. E il suo viaggio è appena iniziato, perché...

Quello di Lucio Corsi è un successo inarrestabile e meritatissimo. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo, il quinto clamoroso piazzamento all’Eurovision, grazie alla hit Volevo essere un duro, le sue date sono esaurite ovunque. L’ultimo sold out al concerto a Musicastelle: tutti i biglietti andati a ruba in pochi minuti. L’ultimo pezzo, Situazione complicata, sta andando forte. Lui non è un novellino, è un artista fatto e finito che viene da anni di palchi e gavetta. Avete notato che al suo fianco c’è un buffo tizio con i capelli che sembrano copiati ai fratelli Gallagher degli Oasis, ma con più gel? È Tommaso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it