Tombino scoperto il rimedio è un segnale di divieto sul buco | la segnalazione di alcuni cittadini

La riapertura dei tombini scoperti rappresenta un grave rischio per cittadini e automobilisti. La crescente ondata di furti sta lasciando le strade con avvallamenti pericolosi, spesso ignorati o non segnalati adeguatamente. Un problema che richiede interventi immediati e soluzioni efficaci per garantire sicurezza e rispetto delle norme. È ora di mettere un freno a questa piaga che mette tutti a rischio, perché la sicurezza stradale non può aspettare.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ ripresa la piaga del furto dei tombini in città e non si contano ormai le strade cittadine interessate da episodi simili. Oltre all’ovvio sentimento di frustrazione che prende ogni cittadino onesto, ci sono da segnalare altri gravi problemi connessi. I tombini rubati non vengono sostituiti se non dopo mesi e peraltro i ‘buchi’ sulla sede stradale non vengono a volte nemmeno adeguatamente segnalati o quantomeno segnalati. Alcuni lettori di via Eduardo De Filippo, nella zona di Pacevecchia ci segnalano che da oltre un mese, l’unico rimedio posto in essere per evitare di finire dentro il vuoto sono segnali stradali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tombino scoperto, il rimedio è un segnale di divieto sul buco: la segnalazione di alcuni cittadini

