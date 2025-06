Tomadini open night una maratona di concerti saluta l’arrivo del solstizio estivo

Tomadini Open Night trasforma il cuore di Udine in un palcoscenico vibrante, dando il via ufficiale all’estate con una maratona di concerti che celebra la musica e l’energia condivisa. Immagina un giardino incantato, dove centinaia di spettatori si lasciando coinvolgere da melodie coinvolgenti e emozionanti. Questo sabato sera speciale, progettato dal Conservatorio Tomadini, promette di essere un’esperienza indimenticabile, un vero e proprio tributo alla passione musicale e all’unione comunitaria.

Sarà la festa della musica e dell’estate, una cascata di note e un concerto “comunitario” per accogliere centinaia di spettatori nel giardino di Palazzo Ottelio, in piazza Primo Maggio nel cuore di Udine: è Open night 2025, un sabato sera speciale progettato dal Conservatorio Tomadini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Tomadini open night, una maratona di concerti saluta l’arrivo del solstizio estivo

In questa notizia si parla di: tomadini - open - night - maratona

Tomadini Open Night 2025! Nel cuore di Udine, l’estate arriva in musica con la maratona di note a Palazzo Ottelio; Open Night per il conservatorio Tomadini, successo per il concerto del solstizio d'estate; Il Conservatorio Tomadini saluta l’estate con l’Open Night ‘Notte e note’.

Open Night per il conservatorio Tomadini, successo per il concerto del solstizio d'estate - Ed è stato un vero sold out, con molte centinaia di presenze dalle prime ore della maratona musicale ... Secondo udinetoday.it

Maratona di 40 concerti per l' Open Day del Conservatorio Tomadini a Udine - Accolto con successo l’Open Day del Conservatorio Tomadini a Udine: sin dalle prima battute centinaia di giovani e famiglie per la maratona musicale che, per tutto il giorno, si svolge fra le ... Come scrive rainews.it