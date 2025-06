Tom Daley addio ai tuffi | Bullismo bulimia e paura… ma ho scelto di essere me stesso

Dopo 23 anni di successi e sfide, Tom Daley dice addio ai tuffi, ma apre il suo cuore in un viaggio intenso tra battaglie contro il bullismo, la bulimia e le paure più profonde. In un’intervista toccante a La Stampa, il campione britannico rivela come abbia scelto di essere sé stesso, ispirando chi lotta per l’autenticità. Scopriamo insieme questa storia di coraggio e rinascita.

Dopo 23 anni di carriera, Tom Daley ha deciso di ritirarsi dalle competizioni a soli 31 anni. Il campione britannico, vincitore di cinque medaglie olimpiche (tra cui quattro ori), si racconta in una toccante intervista a La Stampa, rivelando le sue fragilità, il dolore del passato, ma anche la forza che lo ha portato a vivere oggi una vita piena, libera e autentica. Il documentario “1.6 seconds”. Il nuovo docu-film “1.6 Seconds” (Warner Bros-Discovery) esplora le ombre che per anni hanno accompagnato la sua brillante carriera: bullismo, disturbi alimentari, solitudine e la difficoltà di affrontare la propria identità. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Tom Daley, addio ai tuffi: «Bullismo, bulimia e paura… ma ho scelto di essere me stesso»

