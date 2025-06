Toh chi si rivede una Santanché che anemeggia con Gianluigi Lembo

Ecco che si rivede la Santanché, ormai famosa per le sue uscite sorprendenti, questa volta a Capri in compagnia di Gianluigi Lembo. Ma dietro l’apparente visita di routine si cela qualcosa di più: un cambio di look e forse di strategia politica. La ministra del Turismo sembra voler mettere ordine nel caos del turismo irresponsabile. Riuscirà il suo nuovo approccio a dare una svolta positiva? La risposta è tutta da scoprire.

Il ministro del Turismo, la Santanché, sbarca a Capri per gli sbarchi. Ma la notizia è un'altra, è scesa dai suoi tacchi a spillo per infilarsi un zoccolo ortopedico. Chissà se il cambio di look nasconde un messaggio politico. Intanto vuole dare una regolata al distruturismo. Toh, ci ha pensato.

