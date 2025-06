Todaro e Francesca Tocca non sono più single | ecco chi sono i nuovi partner dei due ex

Tra nuove collaborazioni e storie di cuore, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sembrano aver voltato pagina. Dopo mesi di voci e indiscrezioni sulla loro separazione, i protagonisti sono stati paparazzati in atteggiamenti che fanno riflettere: chi sono i loro nuovi partner? La veritĂ emerge poco alla volta, tra smentite e conferme, lasciando il pubblico a chiedersi cosa riserverĂ il futuro di questi ex innamorati.

Per mesi si sono rincorse voci e indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. I due, legati da una lunga storia d’amore e dalla nascita della figlia Jasmine, avevano sempre preferito mantenere un profilo basso, evitando di alimentare il gossip. Ma se le parole possono essere smentite, le immagini spesso parlano piĂą chiaro. E infatti, in queste ultime settimane, sia Francesca che Raimondo sono stati beccati in compagnia di nuove fiamme, lasciando intendere che entrambi abbiano ormai voltato pagina. Niente piĂą smentite nĂ© silenzi: ora sono i fatti – o meglio, i baci rubati e le passeggiate mano nella mano – a raccontare la nuova fase delle loro vite sentimentali. 🔗 Leggi su Donnapop.it