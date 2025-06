Tobias Tappeiner morto nell' incidente sull' autostrada A22 schianto contromano del tennista rivale di Sinner

La tragica morte di Tobias Tappeiner, avvenuta in un incidente sull'autostrada A22 mentre viaggiava contromano, ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. Chi era questo giovane tennista, rivale di Sinner, che ha perso la vita in circostanze così drammatiche? Scopriamo insieme la sua storia e il legame che lo univa al talentuoso Jannik Sinner, un rapporto che andrà oltre il campo da gioco.

Chi era Tobias Tappeiner, morto in un incidente sull'autostrada A22 mentre viaggiava contromano, e che legame aveva con Jannik Sinner.

Schianto mortale in A22, la vittima è Tobias Tappeiner - Un drammatico schianto sulla A22 si è portato via Tobias Tappeiner, 25 anni, stimato insegnante di tennis e amatissimo a San Paolo di Appiano.

