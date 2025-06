Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Se sei appassionato di calcio e investimenti, conoscere le quotazioni della Juventus in borsa è fondamentale per seguire l’andamento del club anche fuori dal campo. La presenza di Juventus FC in Borsa apre interessanti opportunità di analisi e confronto, con valori aggiornati e dati utili che ti permettono di rimanere sempre informato sulle ultime variazioni. Scopri tutto sulle azioni bianconere e tieni il passo con il loro andamento finanziario, perché nel mondo del calcio, anche le strategie di investimento contano!

Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 3,07 EUR (+0,13%) Ore 17:40 del 13 giugno 2025. Apertura 3,06 Massimo 3,10 Minimo 3,02 Capitalizz. 1,22 Mld Chiusura prec. 3,06

Borsa Juve, continuano a “volare” le azioni bianconere! Oggi il titolo juventino ha fatto registrare dei dati che non si verificano dal 2021! I numeri odierni che impressionano - Le azioni della Juventus continuano a salire, registrando numeri straordinari che non si vedevano dal 2021.

Le azioni ordinarie di Juventus (le "Azioni Juventus") sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario ("MTA"), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.

JUVENTUS FC - 1%, non rispecchia l’impostazione grafica di breve termine delle quotazioni che è neutrale. Come scrive milanofinanza.it