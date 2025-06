Tis l’accusa dei sindaci calabresi | sbagliato e scorretto caricare ogni onere sulle Amministrazioni Comunali

L’accusa rivolta ai sindaci calabresi di scaricare ogni responsabilità è infondata e ingiusta. Oltre 200 primi cittadini della Calabria hanno inviato una nota congiunta, ribadendo che la soluzione dei TIS non può ricadere esclusivamente sulle amministrazioni comunali. È fondamentale affrontare questa vertenza con responsabilità condivisa, senza scaricare ingiustamente i problemi sulle spalle di chi già si impegna quotidianamente per il bene delle proprie comunità.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente questa nota congiunta giunta in redazione a firma di oltre 200 sindaci della Calabria. Rispetto al percorso di stabilizzazione dei TIS, come sindaci ribadiamo come sia stato sbagliato e scorretto immaginare, fin dall’inizio, che questa vertenza potesse essere affrontata semplicemente caricando ogni onere sulle Amministrazioni Comunali, in quanto al di là degli specchietti per le allodole, questo si è tentato di fare. Un tentativo che non poteva non fallire per un semplice dato, oggettivo: i Comuni non hanno la forza economica per sostenerla. A tal fine è opportuno specificare che anche i Comuni, i quali in oltre 200 hanno sottoscritto un documento chiaro che per altro richiedeva una banalissima proroga dei termini, hanno deciso di aderire alla manifestazione d’interesse sulla Piattaforma regionale come mero atto politico di responsabilità, precisando pubblicamente che tale adesione, senza il superamento delle insormontabili criticità già sottolineate, non potrà in nessun modo essere concretizzata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it