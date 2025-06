Tirolo tragedia in montagna | tre alpinisti colpiti da un fulmine muoiono durante un’escursione

Una tragica fatalità in Tirolo scuote la montagna: tre alpinisti, tra cui una coppia di coniugi e il loro fratello, perdono la vita colpiti da un fulmine sulla Mittagspitze. Un'escursione che si trasforma in tragedia, lasciando senza parole l'intera comunità.

Una gita si trasforma in tragedia sulla Mittagspitze. Tre alpinisti sono stati trovati senza vita dopo essere stati colpiti da un fulmine durante un'escursione sulla Mittagspitze, una vetta di 2.635 metri situata vicino a Landeck, nel Tirolo austriaco. Le vittime sono una coppia di coniugi, entrambi sessantenni, e il fratello 62enne della donna. Le autorità non hanno ancora divulgato le loro identità. Il ritrovamento dei corpi a 2.270 metri di quota. La sera di ieri, domenica 15 giugno, i soccorritori hanno individuato i tre corpi nei pressi di un sentiero a circa 2.270 metri di altitudine.

In questa notizia si parla di: tragedia - alpinisti - colpiti - fulmine

