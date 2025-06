TIM Enterprise | Nuove soluzioni Così aiutiamo i territori a mostrare ricchezza

Tim Enterprise si impegna a trasformare il patrimonio artistico e culturale italiano in un patrimonio digitale, valorizzando la nostra ricchezza attraverso soluzioni innovative. Con un ecosistema digitale all’avanguardia, l’obiettivo è creare nuove esperienze coinvolgenti che uniscano realtà e virtualità, promuovendo un’evoluzione culturale capace di raggiungere e coinvolgere tutti i territori. Susanna Jean, responsabile..., sottolinea come questa strategia possa contribuire a mostrare al mondo il vero volto della nostra cultura.

"L’obiettivo di TIM Enterpise è sostenere, valorizzare e promuovere il processo di digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, tra i più ricchi al mondo. Un obiettivo da perseguire attraverso un ecosistema digitale capace di innovare i modelli di business, sviluppare nuove esperienze per gli utenti all’interno di spazi reali e virtuali per veicolare una nuova proposta culturale in diversi ambiti". Susanna Jean, responsabile Offerta 5G Verticals & IoT di TIM Enterprise, racconta l’approccio dell’azienda alle sfide del futuro, a partire da quelle al centro dell’evento ‘Qn Distretti Turismo’ a Rimini (iniziativa di cui è mai partner). 🔗 Leggi su Quotidiano.net