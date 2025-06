TIM e Kena lanciano l’abbonamento smartphone senza vincoli e con uno sconto del 20%

Se stai cercando un modo semplice e conveniente per aggiornare il tuo smartphone, le nuove offerte di TIM e Kena sono ciò che fa per te. Con abbonamenti senza vincoli, nessun anticipo e modelli sempre aggiornati, potrai goderti tecnologia all’avanguardia a prezzi vantaggiosi. Inoltre, grazie allo sconto del 20% valido fino a giugno, questa è un’opportunità da non perdere: scopri come approfittarne subito!

