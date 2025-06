Ti piace fare la vittima L’Isola dei Famosi volano gli stracci tra Cristina e Patrizia a poche ore dalla diretta

L'Isola dei Famosi si svela sempre più intensa, tra tensioni e colpi di scena che tengono il pubblico con il fiato sospeso. A Playa Dos, l’atmosfera si fa sempre più elettrica, mentre Cristina Plevani e Patrizia Rossetti si scambiano accuse in una lite furibonda. La situazione rischia di esplodere prima della tanto attesa diretta: cosa succederà tra i naufraghi questa volta? Il drama è assicurato, e gli occhi sono puntati su ogni singolo istante.

A Playa Dos l'atmosfera si fa sempre più elettrica. Mentre cresce l'attesa per la nuova puntata dell 'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, i naufraghi sembrano perdere ogni briciolo di pazienza. Nell'ultimo daytime andato in onda su Canale 5, gli spettatori si sono trovati davanti all'ennesima lite furibonda, questa volta tra Cristina Plevani e Patrizia Rossett i. Uno scontro partito per futili motivi ma degenerato in un botta e risposta al vetriolo che ha lasciato tutti senza parole.

"I'ts raining men! Alleluja!" Ai Naufraghi piace l'idea di fare un'attività tutti insieme... e alcuni di loro si aspettano una ricompensa. Arriverà? Chissà... lo Spirito dell'#Isola è imprevedibile Vai su X

