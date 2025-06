Theo Hernandez Vlahovic Mediaset Accomando ammette | L’idea di uno scambio è concreta Tutta la verità di fronte a questa clamorosa ipotesi!

Nel mondo del calcio, le voci di mercato si susseguono con crescente intensità, e questa volta a far parlare è l’ipotesi di uno scambio clamoroso tra Milan e Juventus. Theo Hernandez e Dusan Vlahovic al centro di una trattativa che potrebbe rivoluzionare le rispettive squadre. Orazio Accomando, ospite su Canale 5, rende questa possibilità ancora più concreta, lasciando i tifosi in sospeso tra entusiasmo e curiosità. Ma cosa c’è dietro questa proposta?

Theo Hernandez Vlahovic: Orazio Accomando rende concreta questa idea di scambio! I motivi e le posizioni dei due club. Secondo quanto asserito da Orazio Accomando su Canale 5, l’idea di uno scambio tra il Milan e la Juve coinvolgente Theo Hernandez e Dusan Vlahovic è fortemente concreta. Le parole del giornalista spiegano cosa si cela dietro questa clamorosa ipotesi di mercato. PAROLE – « È un’idea concreta di imbastire uno scambio tra Theo Hernandez e Dusan Vlahovic. Entrambi hanno il contratto in scadenza di contratto nel 2026 ed entrambi sono lontani dal rinnovo con i rispettivi club. Il Milan, più che la Juventus, vorrebbe proporre questo scambio, anche perché il serbo sarebbe una richiesta di Allegri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Vlahovic (Mediaset), Accomando ammette: «L’idea di uno scambio è concreta». Tutta la verità di fronte a questa clamorosa ipotesi!

