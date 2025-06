Theo Hernandez alla Juve | Due giocatori al Milan

Il futuro di Theo Hernandez si fa sempre più incerto: il terzino francese, in scadenza nel giugno 2026, sembra ormai destinato a lasciare il Milan. La Juventus si fa avanti come possibile destinazione, alimentando l’ipotesi di un affare che potrebbe coinvolgere altri giocatori tra le due società. La pista di uno scambio con i bianconeri si fa sempre più concreta, segnando una potenziale svolta nel calciomercato italiano.

