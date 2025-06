The Witcher 4 avrà missioni secondarie importanti CD Projekt RED non vuole le fetch quest

a innovare e sorprendere, offrendo ai giocatori un mondo ricco di sfide autentiche e significative. Con The Witcher 4, CD Projekt Red promette un'esperienza più profonda e coinvolgente, lontana dalle solite missioni di routine, per riscoprire il vero senso dell’avventura e della narrazione.

CD Projekt RED non ha intenzione di deludere i fan: The Witcher 4 non sarà solo un seguito, ma una dichiarazione di intenti. Le fetch quest – quelle missioni ripetitive in cui bisogna raccogliere oggetti e consegnarli – non troveranno spazio all'interno del gioco. Le attività secondarie saranno invece al centro dell'esperienza narrativa, trattando temi scomodi e importanti. Questo approccio riflette la volontà dello studio polacco di continuare a creare arte attraverso i videogiochi, raccontando storie che restano impresse. Fin dai tempi di The Witcher 3, CD Projekt RED ha costruito la sua identità su una narrativa profonda e moralmente ambigua.

