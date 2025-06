The moon is following us | arriva in Italia per saldaPress la nuova serie di Daniel Warren Johnson e Riley Rossmo

Preparati a un’avventura straordinaria: “The Moon is Following Us” arriva in Italia, portando il talento travolgente di Daniel Warren Johnson e Riley Rossmo. Dopo il successo di “Do a Powerbomb!” e “Transformers”, Johnson torna con una storia avvincente e visivamente mozzafiato, arricchita dalla firma di Rossmo e dai colori sorprendenti di Mike Spicer. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti che vogliono scoprire un mondo nuovo e coinvolgente.

Torna con una nuova e attesissima storia a fumetti intitolata The moon is following us la star del fumetto USA Daniel Warren Johnson, già vincitore del premio Eisner per Do a powerbomb! e per Transformers, la serie più venduta in assoluto negli Stati Uniti nel 2024. Ad affiancarlo ai disegni, in un'alternanza inedita, troviamo Riley Rossmo, autore di Constantine, Batman e Suicide Squad, mentre ai colori si conferma l'impareggiabile Mike Spicer, da tempo fido collaboratore di Johnson. Johnson, Rossmo e Spicer uniscono le forze per dare vita a una storia dirompente e visivamente emozionante, che fonde racconto fantasy e dramma familiare in una trama epica e commovente allo stesso tempo.

