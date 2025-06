The Elephant Man | il nostro sguardo è quello del mostro

un viaggio nel labirinto della psiche umana, dove il confine tra normale e aberrante svanisce, rivelando una realtà spesso invisibile agli occhi di molti. Attraverso la sua lente, Lynch ci invita a guardare il mondo con occhi nuovi, sfidando le nostre percezioni e svelando le sfumature più oscure dell’animo umano.

Con il primo lungometraggio 'commissionato', David Lynch dimostra il suo sguardo unico, ribaltando la prospettiva del mostro per liberarla dalle sovrastrutture omologatrici, mostrando così allo spettatore il mondo dal suo punto di vista. Ciò che ha contraddistinto la visione della realtà di David Lynch rispetto a quella di qualsiasi altro regista è la sua natura doppia e profondamente interconnessa. La sua intera filmografia è, di fatto, testimonianza di un processo di analisi costante dei risvolti del dialogo tra due livelli, e simbolo di un cineasta (ma soprattutto di un uomo) in grado di camminare contemporaneamente in entrambe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Elephant Man: il nostro sguardo è quello del mostro

"The Elephant Man" film del 1980 diretto da David Lynch sarà proiettato al cinema Giunti Odeon per la rassegna "The Big Dreamer - Il Cinema di David Lynch" a cura di Lucky Red e Cineteca di Bologna con spettacoli: lunedì 16 giugno alle 21:00 martedì 17 gi Vai su Facebook

