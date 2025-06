The Dungeon of Black Company per SaldaPress chi non lavora non fa la vita da NEET

Benvenuti nell’intrigante mondo de "The Dungeon of Black Company" di Saldapress, dove niente è come sembra e il destino può cambiare in un istante. Kinji Ninomiya, il classico NEET dalla vita privilegiata, si ritrova catapultato in un universo oscuro e imprevedibile, lontano dalla sua comodità. Un’avventura sorprendente che metterà alla prova le sue convinzioni e il suo carattere. Preparatevi a scoprire cosa accade quando la fortuna si ribalta e il vero valore del duro lavoro si svela.

Kinji Ninomiya aveva proprio tutto: soldi facili, vista panoramica e nessuna attitudine al lavoro. Gongola, prendendosi gioco dei salary-men, dall'alto della sua suite, vivendo di rendita. Tuttavia, si sa: non dire mai di essere felice, che la Sfortuna ci sente benissimo. E Kinji non ha saputo godere in silenzio della propria condizione di NEET, tant'è che – un giorno – un portale si è aperto sotto i suoi piedi e l'ha scaraventato in una realtà alternativa, un mondo dove è costretto a "lavorare come un mulo". Qualcuno ne gioirebbe. In The Dungeon of Black Company, manga isekai di Yasumura targato SaldaPress, il cammino dell'eroe non è un epico viaggio all'insegna di valori puri, ma un tragitto impervio che fa luce su precarietà e sfruttamento, il tutto attraverso una satira feroce, gag esilaranti e una curiosa simpatia per le esagerazioni tipiche del genere (sì, in tal caso di tratta di genere isekai ).

