TFA sostegno X ciclo le pagine delle Università

Se sei interessato a intraprendere il percorso di formazione per il sostegno nel ciclo 2024/25, resta aggiornato sulle ultime novità riguardanti i posti disponibili e le modalità di assegnazione. Il decreto del Ministero sarà fondamentale per delineare le opportunità nelle università italiane, offrendo una guida chiara per chi sogna di fare la differenza nel mondo dell’istruzione. Scopri di più sui dettagli e le prossime tappe del TFA sostegno.

TFA sostegno X ciclo anno accademico 202425: è atteso il decreto con il quale il Ministero autorizzerà il numero di posti disponibili e la distribuzione tra le Università che hanno risposto all'avviso dello scorso 16 maggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tfa Sostegno IX ciclo: balli di fine corso e le polemiche social - Con l'arrivo della conclusione delle lezioni del Tfa Sostegno IX ciclo, festeggiamenti tra balli e brindisi si intrecciano a polemiche sui social.

Il TFA X ciclo potrebbe slittare a settembre per fare spazio ai corsi Indire. Il Ministero gestisce il doppio canale di specializzazione sul sostegno Vai su Facebook

