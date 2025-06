TFA sostegno X ciclo 2024 25 | aggiornamenti sulle pagine ufficiali delle Università in aggiornamento

Se sei interessato a diventare docente di sostegno e vuoi essere tra i primi a conoscere tutte le novità per il ciclo 2024/25, resta aggiornato sulle pagine ufficiali delle università italiane. Il TFA sostegno sta entrando nel vivo con l’attesa del decreto ministeriale che definirà posti e ripartizioni. Preparati a un percorso formativo fondamentale: il futuro ti aspetta!

Il TFA sostegno X ciclo per l’anno accademico 202425 è in attesa del decreto ministeriale che definirà il numero di posti disponibili e la ripartizione tra le Università partecipanti. Diverse atenei stanno già predisponendo le pagine ufficiali dedicate al nuovo ciclo di formazione, fornendo informazioni aggiornate per gli aspiranti docenti di sostegno Decreto ministeriale in . TFA sostegno X ciclo 202425: aggiornamenti sulle pagine ufficiali delle Università in aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it