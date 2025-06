Tevez non perde il vizio! Quattro gol bellissimi al Soccer Aid

Carlos Tevez conferma di essere ancora una vera macchina da gol, brillante come sempre sul campo. Durante il Soccer Aid tra Inghilterra e World XI, l’ex Juventus ha incantato tutti con quattro reti spettacolari, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua squadra in questa nobile sfida benefica. Un’ulteriore dimostrazione che, nonostante il tempo passi, il suo istinto da bomber rimane intatto e irresistibile.

Carlos Tevez non perde il vizio. Durante il Soccer Aid tra Inghilterra e World XI, l'ex Juventus ha illuminato il match segnando quattro gol e portando la sua squadra alla vittoria della partita di beneficenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tevez non perde il vizio! Quattro gol bellissimi al Soccer Aid

In questa notizia si parla di: tevez - perde - vizio - quattro

Tevez non perde il vizio! Quattro gol bellissimi al Soccer Aid.