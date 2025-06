Tevez calcia il portiere si sposta | il gol su punizione è da ridere

Carlos Tevez, sempre irresistibile sul campo, ha regalato uno spettacolo esilarante durante il Soccer Aid tra Inghilterra e World XI. Con un gol su punizione che ha lasciato il portiere spiazzato, l’ex Juventus ha dimostrato ancora una volta di essere un artista del calcio, portando la sua squadra alla vittoria e regalando ai tifosi momenti indimenticabili di pura ilarità e talento. Un vero campione, anche in beneficenza!

Carlos Tevez non perde il vizio. Durante il Soccer Aid tra Inghilterra e World XI, l'ex Juventus ha illuminato il match segnando quattro gol e portando la sua squadra alla vittoria della partita di beneficenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tevez calcia, il portiere si sposta: il gol su punizione è da ridere

