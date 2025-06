Tesla nel mirino: cosa è successo con uno scuolabus in un test? Una recente dimostrazione sul campo della tecnologia di guida autonoma Tesla ha sollevato preoccupazioni tra esperti e pubblico. Durante un test indipendente ad Austin, una Model Y con FSD ha ignorato segnali di stop e luci di uno scuolabus, colpendo manichini di bambino. Un errore del software o un campanello d’allarme per il futuro? La vicenda invita a riflettere sui limiti e le responsabilità di questa innovativa tecnologia.

Una nuova dimostrazione sul campo della tecnologia di guida autonoma Tesla sta suscitando allarme tra esperti e opinione pubblica. Durante un test indipendente condotto ad Austin, una Tesla Model Y dotata del sistema Full Self-Driving (FSD) ha ignorato più volte i segnali di stop e le luci lampeggianti di uno scuolabus, colpendo ripetutamente manichini a grandezza di bambino. Un errore del software?. La prova, effettuata da The Dawn Project in collaborazione con i gruppi Tesla Takedown e ResistAustin, ha mostrato come il software ripetesse otto volte lo stesso errore, evidenziando potenziali rischi legati all’impiego di veicoli autonomi in contesti reali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net