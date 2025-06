Terzo Municipio l' erba alta nelle aree verdi aumenta il rischio incendi

Il terzo municipio di Borgo-Sanzio a Catania si trova di fronte a un crescente pericolo: l'erba alta e secca nelle aree verdi aumenta il rischio di incendi durante l'estate. La consigliera di... invita cittadini e amministratori a intervenire prontamente, affinché si possano proteggere le comunità e preservare la bellezza del nostro patrimonio verde. È ora di agire prima che sia troppo tardi.

Nel Terzo Municipio Borgo-Sanzio di Catania, molte piccole aree verdi, aiuole e piazzette presentano una vegetazione spontanea alta e secca, che richiederebbe urgenti interventi di manutenzione. A lanciare l'allarme, in previsione di possibili incendi nella stagione estiva, è la consigliera di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Terzo Municipio, l'erba alta nelle aree verdi aumenta il rischio incendi

In questa notizia si parla di: terzo - municipio - alta - aree

Ex stazione di servizio in via Imbriani, il terzo Municipio chiede un progetto di recupero - L’ex stazione di servizio in via Imbriani, nel cuore del Terzo Municipio, rappresenta un patrimonio abbandonato che necessita di urgentemente una trasformazione.

Presenti dove esiste un bisogno, organizzate come vere e proprie aziende, le imprese del Terzo settore rappresentano soggetti fondamentali anche... Vai su Facebook

Terzo Municipio, l'erba alta nelle aree verdi aumenta il rischio incendi; In stato di abbandono ed a rischio incendi le oasi verdi e le piazzette di “Borgo-Sanzio”, le segnalazioni della consigliera Angela Cerri; Incendio a Roma: brucia la collina di Monte Mario. Alta colonna di fumo in cielo.

Roma, III Municipio come una giungla: “Non si riesce a camminare” - Non va meglio nelle aree verdi di viale Tirreno e viale Jonio dove una fitta ... Si legge su ilcorrieredellacitta.com