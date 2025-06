Terzo mandato | Salvini citare Hitler e Mussolini curioso e sbagliato

Il dibattito sul terzo mandato si anima tra posizioni diverse e spesso controverse. Mentre alcuni temono una deriva autoritaria, altri come Salvini ribadiscono che rappresenta semplicemente la volontà dei cittadini di confermare i loro leader. È un tema complesso che richiede riflessione e rispetto delle istituzioni, evitando paragoni inappropriati o superficiali. Solo così si può garantire un equilibrio tra democrazia e stabilità.

Roma, 16 giu. (LaPresse) – “Antonio Tajani ha detto che col terzo mandato si va incontro a incrostazioni di potere e rischio di autoritarismo? Mi sembra assolutamente esagerato”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, sottolineando che non si tratta di “una battaglia politica per Tizio o Caio, il terzo mandato vuol dire che sono i cittadini a scegliersi il loro sindaco e il loro governatore. Se è una ‘sola’, se non è capace, lo mandano a casa dopo il primo, se è bravo perché cancellare per un cittadino la possibilità di rieleggerlo e di risceglierlo?”. “Citare Hitler e Mussolini a proposito della democrazia italiana del 2025 mi sembra veramente curioso e sbagliato”, conclude facendo riferimento sempre alle parole del segretario di FI. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terzo mandato: Salvini, citare Hitler e Mussolini curioso e sbagliato

