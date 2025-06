Terrorismo accusato di far parte dell’Isis-K | 30enne espulso dall' Italia

Un inquietante episodio che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine italiane nel contrasto al terrorismo internazionale. Dopo l’arresto e le indagini, nelle scorse ore un 30enne tagiko affiliato all’Isis-K è stato espulso dall’Italia, rimpatriato per motivi di sicurezza. Questa operazione dimostra come la lotta al terrorismo richieda costante vigilanza e collaborazione internazionale. La minaccia resta alta, ma l’Italia non abbassa la guardia.

Era stato arrestato dalla Digos di Bologna e Ravenna l’11 aprile scorso con l’accusa di fare parte dell’Isis-K. È stato rimpatriato nelle scorse ore un tagiko di 30 anni legato all'estremismo islamico e affiliato all'organizzazione terroristica dello Stato islamico del Khorasan, coinvolta nella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Terrorismo, accusato di far parte dell’Isis-K: 30enne espulso dall'Italia

In questa notizia si parla di: isis - terrorismo - accusato - 30enne

Terrorismo, propaganda jihadista e contatti con l'Isis: 20enne arrestato a Lecco. Era pronto a colpire - Un 20enne egiziano è stato arrestato a Lecco con l'accusa di terrorismo, propaganda jihadista e contatti con l'ISIS.

Ajhan Veapi, arrestato a Padova e assolto in Cassazione, resta espulso dall’Italia. Era accusato di radicalizzazione di due frequentatori del Centro islamico di Pordenone, ma senza prove dirette Vai su Facebook

Terrorismo, accusato di far parte dell’Isis-K: 30enne espulso dall'Italia; Terrorismo, accusato di far parte dell'Isis - K: 30enne espulso dall'Italia; Trentenne di origine marocchine arrestato a Napoli, è accusato di associazione con finalità di terrorismo:….

Napoli, arrestato un 30enne per terrorismo: «È affiliato all’Isis, progettava attentati contro la comunità ebraica» - L'articolo Napoli, arrestato un 30enne per terrorismo: «È affiliato all’Isis, progettava attentati contro la comunità ebraica» proviene da Open. Segnala msn.com