Terrore in via Saffi: un'impalcatura rischia di crollare a causa del violento vento che imperversa in città. La struttura, situata vicino al cantiere dell’edificio in restauro tra Borgo Retto e via Saffi, ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno già chiamato il 113. Al momento, le autorità sono sul posto per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali incidenti, garantendo così la sicurezza dei cittadini.

Terrore in via Saffi. Probabilmente a causa del forte vento che soffia in città nelle ultime ore, un'impalcatura è stata divelta nei pressi di un cantiere edile. Si tratta dell'edificio in restaurazione, tra borgo Retto e via Saffi. Numerose le chiamate al 113 da parte dei residenti. Al momento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Terrore in via Saffi: "L'impalcatura sta crollando"

