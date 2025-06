Terrore in spiaggia auto impazzita travolge tutto | ci sono feriti chi c’era alla guida

Momenti di puro terrore hanno sconvolto una tranquilla giornata di mare, quando un'auto impazzita ha travolto barriere e si è lanciata sulla spiaggia affollata, seminando panico tra bagnanti e turisti. Per fortuna, grazie a interventi tempestivi, i feriti sono solo quattro e nessuno in gravi condizioni. La domanda ora sorge spontanea: chi era alla guida di quella vettura fuori controllo?

Attimi di puro terrore hanno scosso una tranquilla giornata di mare, trasformando l’ora di pranzo in una corsa contro il tempo per evitare il peggio. Una vettura impazzita ha travolto le barriere di uno stabilimento balneare e si è lanciata sulla spiaggia gremita di bagnanti, seminando panico tra famiglie, bambini e turisti. Per miracolo, l’incidente non si è trasformato in tragedia: si contano infatti solo quattro feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, nello stabilimento “Alba beach”, intorno alle 13.30 di lunedì 16 giugno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: terrore - spiaggia - impazzita - feriti

