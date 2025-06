Terribile schianto contro il guardrail | rischia di perdere una gamba

Un tragico incidente a Darfo Boario Terme mette in ginocchio un automobilista di 67 anni di Milano, coinvolto in uno schianto terribile contro il guardrail. La sua vita potrebbe cambiare drasticamente: rischia di perdere la funzionalità della gamba. La dinamica dell’incidente, ancora da chiarire, solleva preoccupazioni su sicurezza e cause. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Rischia di perdere le funzionalità di una gamba l'automobilista di Milano di 67 anni rimasto coinvolto nel brutto incidente di sabato sera a Darfo Boario Terme, lungo la Strada statale 42. A bordo della sua Mercedes GLE, per cause ancora da ricostruire, avrebbe perso il controllo del mezzo poco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Terribile schianto contro il guardrail: rischia di perdere una gamba

In questa notizia si parla di: rischia - perdere - gamba - terribile

AppStore e commissioni, Apple chiede di bloccare subito l’ordinanza: rischia di perdere miliardi di dollari - Dopo la storica ordinanza che ha messo in discussione il sistema di commissioni dell'App Store, suscitando l'entusiasmo di aziende come Epic e Spotify, Apple ha deciso di agire tempestivamente.

LAVORATORE AGRICOLO FERITO A COLPI DI MITRAGLIETTA: AVEVA SORPRESO LADRI DI FRUTTA Sparatoria nelle campagne di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Un lavoratore agricolo di 48 anni è stato ferito alla gamba destra da alcuni col Vai su Facebook

Terribile schianto contro il guardrail: rischia di perdere una gamba; Terribile incidente al Rione Traino, giovane rischia l’amputazione della gamba; Auto investe 3 vigili, amputata gamba ad agente 25enne: i colleghi in fila per donare il sangue.

Non avvelenamento ma terribile malattia cardiovascolare: bracciante rischia di perdere le gambe - Non si tratterebbe di un avvelenamento da sostanze tossiche, ma di una terribile patologia cardiovascolare che ha portato a complicazioni devastanti: l'amputazione di una gamba, ma non è escluso ... Segnala fanpage.it