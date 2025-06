Terribile incidente a Bruino | camion investe un operaio che è morto sul posto

Un drammatico incidente scuote Bruino: un operaio è stato tragicamente investito da un camion cassonato in via Rivalta. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, pur l'intervento dell'elisoccorso, per lui non c'è stato niente da fare. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità di questa tragedia assurda.

Un operaio è morto investito da un camion cassonato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, in via Rivalta a Bruino. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'elisoccorso, che non hanno potuto fare nulla per rianimarlo, i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Terribile incidente a Bruino: camion investe un operaio, che è morto sul posto

