Terribile incidente a Borgo Melano di Beinasco | scontro tra auto e scooter all' incrocio centauro morto sul colpo

Un tragico incidente si è verificato oggi a Borgo Melano di Beinasco, dove un violento scontro tra auto e scooter ha avuto conseguenze fatali. All'incrocio tra via Orbassano (SP6) e via Spinelli, un motociclista residente a Orbassano ha perso la vita sul colpo. La dinamica della tragedia sta ancora emergendo, ma la comunità piange già la perdita di una vita. Resta aggiornato per ulteriori dettagli su questa triste vicenda.

Un terribile incidente è avvenuto all'incrocio tra strada Orbassano (la provinciale 6) e via Spinelli a Borgo Melano di Beinasco all'ora di pranzo di oggi, lunedì 16 giugno 2025. Uno scooter Yamaha, guidato da un uomo residente a Orbassano, che stava viaggiando verso Torino si è scontrato con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Terribile incidente a Borgo Melano di Beinasco: scontro tra auto e scooter all'incrocio, centauro morto sul colpo

In questa notizia si parla di: terribile - incidente - borgo - melano

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Terribile incidente a Borgo Melano di Beinasco: scontro tra auto e scooter all'incrocio, centauro morto sul colpo; Incidente con ubriaco al volante a Borgo Melano di Beinasco: auto sbanda e abbatte un palo della luce; Il circolo, i motori, i viaggi: gli amici piangono Marco.

Terribile incidente a Borgo Melano di Beinasco: scontro tra auto e scooter all'incrocio, centauro morto sul colpo - Un terribile incidente è avvenuto all'incrocio tra strada Orbassano (la provinciale 6) e via Spinelli a Borgo Melano di Beinasco all'ora di pranzo di oggi, lunedì 16 giugno 2025. Lo riporta torinotoday.it