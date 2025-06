Terremoto oggi in Italia 16 giugno 2025 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

Scopri le ultime notizie sui terremoti di oggi, 16 giugno 2025, in Italia. In tempo reale, ti aggiorniamo con tutti i dettagli sulle scosse più recenti, inclusi magnitudo, epicentro e aree coinvolte, grazie alla costante vigilanza dell'INGV. Resta informato sulla situazione sismica del paese e preparati al meglio: ecco la lista completa degli eventi sismici più significativi di questa giornata.

Terremoto oggi 16 giugno 2025 Lista INGV terremoti Ultima ora Italia. TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, lunedì 16 giugno 2025: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell'evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale: Le scosse di ieri, 15 giugno Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell' Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo): Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui.