terranuova traiana si separano le strade con andrea massai

Terranuova Traiana e Andrea Massai si separano dopo una stagione ricca di successi e impegno. Il centrocampista, protagonista in campo con 35 presenze e oltre 3.000 minuti giocati, lascia un segno indelebile nella storia recente del club biancorosso. La decisione, comunicata ufficialmente dalla societĂ , apre un nuovo capitolo per entrambe le parti, mentre i tifosi si interrogano sul futuro di un giocatore che ha fatto della dedizione il suo tratto distintivo.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Andrea Massai, il prossimo anno, non indosserĂ la casacca del Terranuova Traiana. Lo ha comunicato la societĂ biancorossa, annunciando che le strade tra il club di piazza Coralli e il calciatore si separano. La stagione appena terminata racconta numeri significativi per il centrocampista classe ’94: 35 presenze su 36 gare ufficiali giocate dalla squadra, per un totale di 3.087 minuti su 3.180 disponibili. Un impegno costante e totale, impreziosito da 3 gol messi a segno e 3 assist vincenti, che hanno avuto un peso determinante nell’economia del campionato. Questi dati si aggiungono a quelli della straordinaria stagione 2023-2024, in cui Massai ha preso parte a tutte le 32 partite del Campionato di Eccellenza, realizzando 6 reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net