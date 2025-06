Terni trent’anni esatti dal diploma | Giornata spensierata tra sorrisi ricordi racconti e risate

giornata indimenticabile all'insegna di amicizia e nostalgia, un'occasione speciale per riscoprire i legami che il tempo non ha scalfito. Tra ricordi condivisi e nuove emozioni, gli ex studenti della 5ÂȘ G del liceo Galilei hanno dimostrato che il vero valore di un diploma va oltre le date, restando vivo nei ricordi e nell’affetto di chiunque abbia avuto l’onore di far parte di quella classe.

Una reunion per celebrare i trent’anni (esatti) dal conseguimento del diploma. Proprio nei giorni in cui iniziano gli esami di maturitĂ , gli ex studenti della classe 5ÂȘ G del liceo Galilei sono riusciti a ritrovarsi. Un ‘traguardo’ reso possibile grazie alla tenacia e alla perseveranza di una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, trent’anni esatti dal diploma: “Giornata spensierata tra sorrisi, ricordi, racconti e risate”

In questa notizia si parla di: trent - anni - esatti - diploma

Mia Martini vittima di odio, ipocrisia e dicerie assurde: a trent’anni dalla morte si sente ancora il vuoto nella musica italiana: un’opera per celebrarla - Mia Martini, icona indiscussa della musica italiana, ha saputo toccare il cuore di milioni di ascoltatori con una voce carica di emozione e fragilità .

Terni, trent’anni esatti dal diploma: “Giornata spensierata tra sorrisi, ricordi, racconti e risate”; Faenza, la 5ÂȘ E del Liceo Scientifico si ritrova a 30 anni dal diploma; Cena di classe a trent'anni dal diploma, la storia della 5C del liceo Buonarroti.

Una giornata amarcord a trent’anni dal diploma - Domenica si è riunita, anche alla presenza di qualche professore, all’agriturismo Poggio Ajano di Santa Maria in Selva per festeggiare i 30 anni dal conseguimento del diploma di maturità. Segnala msn.com

I ragazzi della 3ªC del Classico. Reunion a trent’anni dal diploma - Si è riunita domenica – a (quasi) trent’anni dal diploma – la classe 3ªC del liceo classico "Giacomo Leopardi" di... ilrestodelcarlino.it scrive