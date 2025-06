Terni progetto invecchiamento attivo ‘Fresca Estate’ | Un supporto alle emergenze calore e solitudine

Il progetto ‘Fresca Estate’ di Terni si presenta come un prezioso supporto alle emergenze legate al caldo, alla solitudine e alla prevenzione delle truffe, migliorando la qualità della vita degli anziani. La sala di Palazzo Spada ha ospitato oggi, lunedì 16 giugno, questa iniziativa che include anche ‘Fresca Estate Piediluco’, un programma di invecchiamento attivo rivolto alle persone più fragili, affinché possano vivere l’estate con sicurezza e serenità.

Fronteggiare le emergenze calore, solitudine e prevenire le truffe. La sala di palazzo Spada ha ospitato nel pomeriggio di oggi – lunedì 16 giugno – il programma 'Fresca Estate' al cui interno è contenuto anche 'Fresca Estate Piediluco' ossia il progetto di invecchiamento attivo rivolto alle.

Invecchiamento attivo, a Terni lo stop alla solitudine passa anche per ‘Fresca estate’ - Presentato lunedì pomeriggio in Comune a Terni, il piano Fresca estate, nato in collaborazione con Ancescao e Auser, in vista dell’emergenza calore, «non solo – ha spiegato l’assessore Viviana Altamur ... Secondo umbria24.it