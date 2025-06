Terni movida sicura | tredici sanzioni al codice della strada Denunciato giovane per detenzione di sostanza stupefacente

Terni si impegna a garantire una movida sicura, grazie a un servizio di pattugliamento congiunto che ha portato all'emissione di tredici sanzioni al codice della strada e alla denuncia di un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Questura, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la tranquillità e la sicurezza nel cuore della città , assicurando che il divertimento si svolga nel rispetto delle regole.

Un servizio di pattugliamento congiunto, messo in campo dal servizio interforze e coordinato dalla Questura di Terni. Sabato 14 giugno è stata perfezionata una operazione da parte delle forze dell’ordine, per garantire il pacifico godimento degli spazi pubblici nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, movida sicura: tredici sanzioni al codice della strada. Denunciato giovane per detenzione di sostanza stupefacente

In questa notizia si parla di: terni - movida - sicura - tredici

Fuochi d’artificio nella notte della movida a Terni, la polizia denuncia due giovani - La movida notturna di Terni è stata interrotta da un'improvvisa esplosione di fuochi d'artificio, culminata con la denuncia di due giovani egiziani da parte della polizia.

Terni, movida sicura: tredici sanzioni al codice della strada. Denunciato giovane per detenzione di sostanza stupefacente; Movida a Terni, cambiano gli orari per la musica nei locali ma resta la chiusura come sanzione.

Terni, commerciante del centro multato per aver venduto una birra in bottiglia - Nel fine settimana le pattuglie della questura, insieme a quelle dei carabinieri, della guardia ... Secondo ilmessaggero.it

Terni, sporca il muro dell'oratorio di San Francesco: denunciato per atti contrari alla pubblica decenza - E’ incappato nei controlli per la movida sicura e si è beccato una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza. Come scrive ilmessaggero.it