Terni impianto Bioter | Necessario un fronte istituzionale compatto a difesa della comunità Il Comune sostenga la Regione

In un momento cruciale per la tutela della salute e dell'ambiente, Terni si prepara a sostenere con forza l'impianto bioter, rafforzando il fronte istituzionale in difesa della comunità. La decisione della Regione Umbria di coinvolgere attivamente il Comune evidenzia l'importanza di un'azione unitaria. La collaborazione tra enti locali e regionali rappresenta la chiave per salvaguardare il futuro di Terni e dell'intera regione. È fondamentale che questa alleanza sia solida e decisa, affinché si possa ottenere un risultato positivo nel procedimento al Consiglio di Stato.

La Regione Umbria tramite l'assessore preposto Thomas De Luca, ha presentato richiesta formale al sindaco Stefano Bandecchi, per la costituzione in giudizio del Comune nel ricorso al Consiglio di Stato sulla vicenda Bioter, in vista dell'udienza prevista per il 25 settembre. A tale riguardo la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, impianto Bioter: “Necessario un fronte istituzionale compatto a difesa della comunità. Il Comune sostenga la Regione”

In questa notizia si parla di: bioter - comune - regione - terni

Regione chiede a Comune Terni di costituirsi su caso Bioter; Inceneritore Bioter Terni 'Il Comune sostenga il ricorso della Regione'; Riavviato l'inceneritore Bioter di Terni.

Regione chiede a Comune Terni di costituirsi su caso Bioter - La Regione Umbria, tramite l'assessore Thomas De Luca, ha presentato richiesta formale al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per la costituzione in giudizio del Comune nel ricorso al Consiglio di St ... Lo riporta msn.com

Inceneritore Bioter, riattivazione al palo. Regione chiama Palazzo Spada - Nonostante le intenzioni aziendali e il ‘nulla osta’ arrivato dalle autorità giudiziarie, per problemi tecnici l’impianto Bioter di via Ratini a Terni non ha ripreso a funzionare. Si legge su umbria24.it