Terni due multe comminate nel giro di sei minuti lungo la Valnerina | Coordinamento ed alternanza

Due multe comminate in soli sei minuti lungo la Valnerina sollevano interrogativi sulla gestione del traffico e sull’efficacia del coordinamento stradale. Il Consigliere comunale Marco Celestino Cecconi ha oggi presentato un atto di indirizzo, evidenziando come questi episodi evidenzino l’urgenza di rivedere le strategie di alternanza e controllo. Un passo importante per garantire maggiore equità e sicurezza sulle strade della nostra comunità.

Due distinte multe inflitte ad utente lungo la strada statale Valnerina, nel medesimo giorno. Il Consigliere comunale Marco Celestino Cecconi ha presentato un atto di indirizzo, nel corso della mattinata di oggi – lunedì 16 giugno – su un tema già sottoposto all’attenzione dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, due multe comminate nel giro di sei minuti lungo la Valnerina: “Coordinamento ed alternanza”

