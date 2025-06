Ternana telecamere al Liberati | Siamo intervenuti per evitare la disputa dei Play Off a porte chiuse

Una decisione che ha sorpreso molti, ma che si inserisce in un contesto di sicurezza e rispetto delle norme. Riccardo Corridore, vicesindaco di Terni, ha raccontato oggi i retroscena sull'intervento delle telecamere al Liberati, volto a prevenire possibili dispute durante i play-off a porte chiuse. La scelta di attivare il potere sostitutivo testimonia l'impegno della città per garantire un evento ordinato e sicuro.

Un retroscena raccontato da Riccardo Corridore, nel corso della mattinata di oggi – lunedì 16 giugno. Il vicesindaco di Terni ha spiegato perché è stato attivato il potere sostitutivo nei confronti della Ternana calcio, provvedendo ad installare il nuovo impianto di sorveglianza presso lo stadio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, telecamere al Liberati: “Siamo intervenuti per evitare la disputa dei Play Off a porte chiuse”

