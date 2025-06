Ternana 2025 2026 | Sfide e Opportunità per il Ritorno in Serie B

La Ternana 2025/2026 si prepara a sfidare il futuro con ambizioni di risalita in Serie B, grazie a un roster di talento, proprietà solida e strategie mirate. Tuttavia, tra questioni di budget e scelte di mercato, l’estate si preannuncia come un banco di prova cruciale. La capacità di pianificare con efficacia potrà davvero fare la differenza nel ritorno del rossoverde tra le grandi della cadetteria.

Un gran numero di calciatori di proprietà e un indubbio, elevato livello qualitativo. Con pochi innesti mirati la Ternana 20252026 sarebbe in teoria già pronta, o quasi, per tentare un nuovo assalto alla Serie B. In realtà i punti interrogativi non mancano (a iniziare dal budget) e si prospetta un'estate tutt'altro che semplice per colui che sarà il nuovo direttore sportivo, al di là di quelle che saranno le fondamentali decisioni di Fabio Liverani in merito al progetto tattico. Qualche importante pedina potrebbe non far parte del medesimo, ma sussistono anche questioni relative alla residua durata dei contratti e in alcuni casi all'entità dell'ingaggio.

Playoff Serie C: Ternana attende il sorteggio per i quarti di finale - La Ternana attende con trepidazione il sorteggio per i quarti di finale dei playoff di Serie C, in programma domenica.

Impresa sportiva storica e incredibile per i ragazzi di mister Baldini: promozione conquistata dopo due grandi sfide con la Ternana ai calci di rigore. Grandissimo Plizzari, che ne para tre malgrado l'infortunio. Dopo quattro anni il Pescara torna nella serie C Vai su X

Plizzari regala la Serie B al Pescara, Ternana ko ai calci di rigore Abruzzesi più freddi dagli undici metri Lega Pro Vai su Facebook

