Terminato l' attacco iraniano | nessun ferito

Dopo l’attacco iraniano su Israele, nessun ferito è stato segnalato, e il raid sembra essere stato meno intensivo rispetto ai precedenti. Un missile ha colpito un’area aperta senza causare danni o vittime, mentre le autorità hanno invitato i residenti di Haifa a evacuare le zone circostanti per garantire la loro sicurezza. In un contesto di crescente tensione, la situazione rimane sotto stretta osservazione, evidenziando l’importanza di restare informati e preparati.

Il bombardamento missilistico iraniano su Israele sembra essere stato più ridotto rispetto ai precedenti. Secondo un primo rapporto, un missile ha colpito un'area aperta e non ha causato feriti. Tutti i residenti nelle zone intorno ad Haifa (Israele) sono stati invitati a uscire dai loro ripari.

MEDIO ORIENTE | Ancora raid su Israele. Netanyahu: "Da venerdì uccise 13 persone". Continua l'escalation.

Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'; Il governo lavora per una de-escalation. Meloni sente Netanyahu: 'L'Iran non può avere armi nucleari'; Witkoff: Inaccettabili richieste di Hamas per la tregua. Raid sugli Houthi fino a fine attacchi - Coloni israeliani attaccano case palestinesi a Hebron. Un attacco anche a Gerusalemme Est.

Comandante iraniano, 'nessun danno nell'attacco notturno' - Un alto comandante dell'esercito iraniano, Siavosh Mihandoust, ha dichiarato alla tv di Stato del Paese che non è stato causato alcun danno nell'attacco notturno. Da ansa.it

Attacco alla residenza di Netanyahu, l’Iran: «Nessun coinvolgimento» - Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha respinto le accuse secondo cui Teheran avrebbe avuto un ruolo nell’attacco contro la residenza del primo ministro israeliano ... lettera43.it scrive