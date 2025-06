Terme di Acireale Cisal Catania | Bene i fondi ma ora servono tempi certi e il coinvolgimento dei lavoratori

Le Terme di Acireale e Sciacca rappresentano un patrimonio prezioso per la Sicilia, e ora che i fondi sono stati assicurati, l’attenzione si sposta su tempi certi e coinvolgimento dei lavoratori. La proroga al 30 settembre 2025 per le proposte di partenariato pubblico-privato apre nuove opportunità di rilancio. È fondamentale che tutte le parti coinvolte collaborino con trasparenza e determinazione per trasformare questa occasione in un reale sviluppo.

Slitta al 30 settembre 2025 il termine per la presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per il rilancio delle Terme di Acireale (e anche quelle di Sciacca). La proroga, ufficializzata da due decreti del Dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana, concede.

